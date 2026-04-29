Ladri scatenati nella notte: furti tra Salerno e Nocera

di Marisa Fava

Notte di furti tra Salerno e l’Agro nocerino, dove diversi esercizi commerciali sono stati presi di mira da bande di malviventi. Un’azione coordinata che ha seminato preoccupazione tra i residenti.

Colpo riuscito in gioielleria a Pastena

Il furto è andato a segno nella gioielleria “Il Diamante”, in via Posidonia, nel quartiere Pastena. I ladri, già protagonisti di episodi simili in passato, si sarebbero introdotti nel locale riuscendo a sottrarre un espositore con preziosi.

Ad attenderli all’esterno un complice a bordo di un’Audi bianca, utilizzata per la fuga. Subito dopo il colpo è scattato l’allarme con fumogeno, ma la banda è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Tentato furto in un negozio

Un altro episodio si è verificato in via Trento, sempre nella zona orientale di Salerno, dove un negozio di toelettatura per animali è stato preso di mira. In questo caso, però, il tentativo non è andato a buon fine.

Colpo fallito in banca a Nocera

Contemporaneamente, a Nocera Inferiore, i malviventi hanno tentato di introdursi nella filiale della Banca Sella in via Roma. La banda avrebbe infranto la vetrina utilizzando attrezzi da scasso, svegliando i residenti della zona.

Determinante l’attivazione del sistema di sicurezza: allarme e nebbiogeno hanno costretto i ladri alla fuga a mani vuote.

Indagini in corso

Sui diversi episodi stanno indagando le forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dei fatti e a individuare i responsabili.

Intanto cresce la preoccupazione tra i cittadini, per quella che appare come una nuova escalation di furti sul territorio.