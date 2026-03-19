Foto del Vescovo usate per un profilo falso: l’allarme dalla Diocesi di Nocera-Sarno
Segnalato un account Facebook fake con l’identità del vescovo: invito alla prudenza per evitare possibili truffe online.
Scatta l’allarme nella diocesi per la presenza di un profilo Facebook falso creato utilizzando foto e dati riconducibili al vescovo.
L’account, comparso nelle scorse ore sulla piattaforma social, avrebbe già inviato diverse richieste di amicizia a sacerdoti, religiosi e fedeli della comunità diocesana. Non si esclude che dietro l’episodio possano celarsi tentativi di truffa.
Profilo fake e messaggi sospetti
Secondo quanto emerso, il profilo utilizza immagini e informazioni reali per apparire credibile. Alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto messaggi sospetti dopo aver accettato la richiesta di amicizia.
Un modus operandi sempre più diffuso, che sfrutta identità riconoscibili per ingannare le vittime e ottenere fiducia in tempi rapidi.
L’invito alla prudenza
Dalla diocesi arriva un invito chiaro alla prudenza: si raccomanda di non accettare richieste provenienti da profili non verificati e di segnalare immediatamente l’account sia alla piattaforma che alle autorità competenti.
È stato inoltre ribadito che le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente attraverso canali istituzionali e non tramite profili personali non riconosciuti.
Possibili sviluppi
L’episodio potrebbe essere oggetto di una denuncia alle forze dell’ordine nelle prossime ore, mentre proseguono le verifiche per risalire ai responsabili.
Ancora una volta, il caso richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza online e sulla necessità di verificare sempre l’autenticità dei profili prima di interagire.
Per segnalare profili sospetti o falsi, è possibile utilizzare gli strumenti ufficiali messi a disposizione dalla piattaforma, disponibili nella sezione Centro assistenza Facebook.
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