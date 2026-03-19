Teatro Arbostella, ultimo appuntamento dei “Venerdì”: in scena “Per mezz’ora ’e sfizio”

di Marisa Fava

Si avvia alla conclusione la rassegna dei “Venerdì” del Teatro Arbostella, uno degli appuntamenti più seguiti della stagione culturale cittadina.

L’ultimo spettacolo è in programma venerdì 20 marzo alle ore 20.30, a chiusura di un ciclo composto da sei rappresentazioni che hanno registrato un’ottima partecipazione di pubblico.

Una rassegna partecipata e radicata nel territorio

La rassegna, rivolta in larga parte agli utenti dei segretariati sociali del Comune di Salerno, ha confermato il forte legame tra il teatro e il territorio, coinvolgendo soprattutto il pubblico over 65.

Un successo che si affianca a quello del cartellone principale del fine settimana, consolidando il ruolo del Teatro Arbostella come punto di riferimento culturale per la città.

In scena una commedia brillante

Per il gran finale andrà in scena la commedia “Per mezz’ora ’e sfizio”, uno spettacolo brillante e divertente costruito su una trama ricca di intrecci ed equivoci.

Al centro della vicenda un avvocato-investigatore alle prese con un segretario pasticcione, capace di trascinarlo in una serie di situazioni comiche e imprevedibili.

Tra intrighi, colpi di scena e momenti esilaranti, la storia si sviluppa fino a un finale aperto che coinvolgerà direttamente anche il pubblico presente in sala.

Data: venerdì 20 marzo

Orario: ore 20.30