La Salerno che cambia: Pescheria apre in Piazza della Libertà, arriva anche Oma Sushi Bar

di Marisa Fava

Piazza della Libertà continua a cambiare volto e ad accogliere nuove attività dedicate alla ristorazione. Il 13 maggio sarà una giornata di inaugurazioni per uno degli spazi più suggestivi del waterfront cittadino.

Alle ore 20 aprirà ufficialmente la nuova sede di Pescheria, noto ristorante di cucina di mare che si trasferisce in Piazza della Libertà. “Nuova cornice, stessa firma. Da sempre raccontiamo il mare attraverso la materia prima, la cura dei dettagli e una cucina che parla di autenticità. Oggi questo racconto continua in una nuova casa, affacciata su uno degli scorci più suggestivi della città”, annuncia lo staff del locale.

Nella stessa giornata, alle ore 18, è prevista anche l’inaugurazione di Oma Sushi Bar, nuovo spazio dedicato alla cucina orientale. Un’apertura che punta a unire atmosfera, estetica e proposta gastronomica, offrendo una nuova esperienza agli amanti del sushi e della cucina fusion.

Cresce dunque la curiosità per le nuove aperture in Piazza della Libertà, sempre più centrale nel processo di trasformazione urbana e commerciale della città.