Elisa chiude stasera il tour al PalaSele di Eboli

di Lucia Romaniello

Dopo il successo della tappa dello scorso novembre, che ha segnato il suo ritorno nei palazzetti a distanza di sette anni, stasera, sabato 9 maggio, Elisa torna al PalaSele di Eboli per l’ultima tappa del suo tour nei palasport.

Una tournée attesissima, naturale prosecuzione del grande successo registrato nell’autunno 2025, che ha visto Elisa collezionare sold out e un’accoglienza entusiasta da parte del pubblico.

Il live “Elisa Palasport 2026”, prodotto e organizzato da Friends and Partners, è l’occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico.

Gli ultimi biglietti disponibili per lo show saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto a partire dalle ore 17, l’ingresso generale sarà consentito dalle ore 19, lo show avrà inizio alle 21.

IL CALENDARIO DEL PALASELE

Il concerto di Elisa è l’ultimo appuntamento della stagione live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele prima della pausa estiva. La musica a Eboli ripartirà poi venerdì 16 ottobre con “La Notte di Certe Notti” di Luciano Ligabue e con il doppio appuntamento con “POOH 60 – La nostra storia” martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. Aspettando altri annunci e il già attesissimo grande ritorno di Laura Pausini che con il “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” farà tappa a Eboli martedì 9 novembre 2027.