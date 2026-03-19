Decreto carburanti, taglio di 25 centesimi su benzina e gasolio: cosa cambia
Il Governo introduce una riduzione temporanea dei prezzi alla pompa e misure contro la speculazione.
Arriva un nuovo intervento del Governo per contrastare il caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di misure emergenziali che prevede una riduzione del prezzo di benzina e gasolio pari a 25 centesimi al litro.
Il provvedimento, valido per un periodo di 20 giorni a partire dal 19 marzo, punta a contenere i rincari legati alle tensioni sui mercati internazionali e al contesto geopolitico attuale.
Taglio anche sul GPL
Oltre a benzina e gasolio, il decreto introduce una riduzione anche per il GPL, pari a 12 centesimi al chilogrammo.
L’obiettivo è alleggerire il peso economico su famiglie e imprese, in una fase caratterizzata da forte instabilità dei prezzi energetici.
Misure contro la speculazione
Il Governo ha affiancato al taglio dei prezzi una serie di disposizioni volte a prevenire e contrastare fenomeni speculativi lungo la filiera dei carburanti.
Le nuove norme prevedono controlli rafforzati e strumenti di monitoraggio per garantire che la riduzione si traduca effettivamente in un beneficio per i consumatori.
Il provvedimento
Le misure sono state adottate attraverso un decreto legge e un decreto interministeriale, con l’obiettivo di intervenire rapidamente su un settore particolarmente sensibile per l’economia nazionale.
Il provvedimento rientra in un pacchetto di misure straordinarie adottate dal Governo per contrastare il caro carburanti.
ARTICOLO SUCCESSIVO
Angri, insegnante di 45 anni muore dopo essere stata investita da due auto