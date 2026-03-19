Angri, insegnante di 45 anni muore dopo essere stata investita da due auto
La donna è deceduta all’ospedale Cardarelli dopo 24 ore di agonia. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente.
Una tragedia ha scosso la comunità locale. Una insegnante di 45 anni è morta dopo essere stata investita da due auto lungo via Nazionale.
La donna, rimasta gravemente ferita nell’impatto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita d’urgenza all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è deceduta dopo circa 24 ore di agonia.
La dinamica dell’incidente
Secondo una prima ricostruzione, la 45enne sarebbe stata investita inizialmente da una vettura e, subito dopo, da una seconda auto sopraggiunta, che l’avrebbe trascinata per diversi metri.
Il doppio impatto avrebbe provocato ferite gravissime, rivelatesi poi fatali nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.
Indagini in corso
Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale di Angri, impegnata a chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.
La notizia ha suscitato profondo cordoglio in città, colpita da un episodio che riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale.
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