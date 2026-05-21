Maiori, tentata truffa ad anziana con la tecnica del finto nipote: due arresti

di Marisa Fava

Ancora un tentativo di truffa ai danni di anziani in Costiera Amalfitana. Questa volta, però, il piano è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e al rapido intervento dei Carabinieri.

Nel pomeriggio del 19 maggio, a Maiori, i militari della locale Stazione hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili di una presunta tentata truffa aggravata nei confronti di un’anziana residente del territorio.

Secondo le indagini condotte dalla Polizia Giudiziaria, tutto sarebbe partito da una telefonata ingannevole. La donna sarebbe stata contattata da un interlocutore che, fingendosi un familiare in difficoltà, avrebbe cercato di convincerla a consegnare circa 5mila euro per affrontare presunte spese universitarie urgenti.

Un copione purtroppo già noto, quello del cosiddetto “finto nipote”, spesso utilizzato per colpire persone anziane facendo leva su paura e apprensione.

La vittima, però, avrebbe intuito che qualcosa non andava e ha deciso di allertare immediatamente i Carabinieri. I militari sono quindi intervenuti presso l’abitazione dell’anziana, sorprendendo uno dei presunti responsabili. L’uomo avrebbe tentato di fuggire raggiungendo un’autovettura dove ad attenderlo ci sarebbe stato un complice.

Il tentativo di fuga è stato però bloccato dai Carabinieri, che hanno fermato entrambi gli uomini, conducendoli in arresto. La loro posizione resta ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.