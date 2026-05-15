Tramonti, arrestato dai Carabinieri per spaccio di cocaina

di Marisa Fava

Arresto a Tramonti da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. L’operazione è scattata nella giornata del 13 maggio nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe stato sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente del tipo cocaina a un’altra persona.

A seguito della perquisizione personale e domiciliare, nella disponibilità dell’indagato sarebbero stati rinvenuti circa 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 275 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato quindi arrestato dai militari dell’Arma. Restano in corso gli ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti.