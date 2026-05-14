Wellness Wave Festival, conferenza stampa a Confindustria Salerno
Il festival dedicato a benessere e sostenibilità si terrà dal 21 al 24 maggio tra Vietri sul Mare e Salerno
Wellness Wave Festival 2026: venerdì 15 maggio, presso Confindustria Salerno, la conferenza stampa di presentazione dell’evento dedicato a benessere, sostenibilità e connessione con il territorio.
È in programma venerdì 15 maggio 2026, alle ore 10:00, presso la sede di Confindustria Salerno, in via Madonna di Fatima 194, la conferenza stampa di presentazione del Wellness Wave Festival.
Durante l’incontro saranno svelati tutti i dettagli del primo festival-laboratorio a cielo aperto dedicato al benessere e alla sostenibilità, che si terrà dal 21 al 24 maggio 2026 tra Vietri sul Mare e Salerno.
Un festival tra benessere, natura e consapevolezza
Il Wellness Wave Festival nasce con l’obiettivo di andare oltre il concetto tradizionale di evento, proponendosi come un’esperienza condivisa capace di unire persone, territorio e consapevolezza.
L’iniziativa intende offrire ai partecipanti un’occasione di connessione profonda con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente circostante, attraverso un ricco programma di appuntamenti diffusi tra Vietri sul Mare e Salerno.
Le attività in programma
Il festival proporrà numerose attività rivolte ad adulti e bambini. Ogni partecipante potrà scegliere l’esperienza più vicina alla propria sensibilità, tra yoga, trekking, argilla, fotografia, masterclass sul tè, yogaterapia, suonoterapia, massaggi e incontri dedicati al tema del nutrire la vita e dei paesaggi d’anima.
Un calendario pensato per valorizzare il benessere in tutte le sue forme, mettendo al centro il rapporto tra corpo, mente, comunità e territorio.
I partecipanti alla conferenza stampa
Alla conferenza stampa prenderanno parte:
- Eliana Andreozzi, organizzatrice dell’evento;
- Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare;
- Michelangelo Lurgi, presidente del gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero di Confindustria Salerno.
Informazioni
Tutte le informazioni relative al Wellness Wave Festival sono disponibili sul sito ufficiale www.wellnesswavefestival.it e sui profili social dell’evento.
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