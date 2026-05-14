Wellness Wave Festival, conferenza stampa a Confindustria Salerno

di Marisa Fava

Wellness Wave Festival 2026: venerdì 15 maggio, presso Confindustria Salerno, la conferenza stampa di presentazione dell’evento dedicato a benessere, sostenibilità e connessione con il territorio.

È in programma venerdì 15 maggio 2026, alle ore 10:00, presso la sede di Confindustria Salerno, in via Madonna di Fatima 194, la conferenza stampa di presentazione del Wellness Wave Festival.

Durante l’incontro saranno svelati tutti i dettagli del primo festival-laboratorio a cielo aperto dedicato al benessere e alla sostenibilità, che si terrà dal 21 al 24 maggio 2026 tra Vietri sul Mare e Salerno.

Un festival tra benessere, natura e consapevolezza

Il Wellness Wave Festival nasce con l’obiettivo di andare oltre il concetto tradizionale di evento, proponendosi come un’esperienza condivisa capace di unire persone, territorio e consapevolezza.

L’iniziativa intende offrire ai partecipanti un’occasione di connessione profonda con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente circostante, attraverso un ricco programma di appuntamenti diffusi tra Vietri sul Mare e Salerno.

Le attività in programma

Il festival proporrà numerose attività rivolte ad adulti e bambini. Ogni partecipante potrà scegliere l’esperienza più vicina alla propria sensibilità, tra yoga, trekking, argilla, fotografia, masterclass sul tè, yogaterapia, suonoterapia, massaggi e incontri dedicati al tema del nutrire la vita e dei paesaggi d’anima.

Un calendario pensato per valorizzare il benessere in tutte le sue forme, mettendo al centro il rapporto tra corpo, mente, comunità e territorio.

I partecipanti alla conferenza stampa

Alla conferenza stampa prenderanno parte:

Eliana Andreozzi , organizzatrice dell’evento;

, organizzatrice dell’evento; Giovanni De Simone , sindaco di Vietri sul Mare;

, sindaco di Vietri sul Mare; Michelangelo Lurgi, presidente del gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero di Confindustria Salerno.

Informazioni

Tutte le informazioni relative al Wellness Wave Festival sono disponibili sul sito ufficiale www.wellnesswavefestival.it e sui profili social dell’evento.