Teatro Arbostella, stagione da record: oltre 620 abbonati a Salerno

di Marisa Fava

Si chiude con numeri da record la XVIII stagione teatrale comica del Teatro Arbostella di Salerno. Un’edizione che ha confermato il forte legame tra il pubblico salernitano e una delle realtà culturali più consolidate del territorio, facendo registrare un importante successo di presenze e apprezzamenti.

La stagione, ideata oltre vent’anni fa dal compianto direttore artistico Gino Esposito e oggi portata avanti da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, ha proposto dieci spettacoli capaci di unire comicità, riflessione e qualità scenica.

Oltre 620 abbonati

Da record anche il numero degli abbonati: sono state infatti sottoscritte oltre 620 tessere, segnale di una realtà culturale sempre più radicata nel tessuto cittadino.

Il cartellone ha alternato testi classici e autori contemporanei, conquistando il pubblico con rappresentazioni che, per qualità interpretativa e costruzione scenica, hanno spesso superato i confini del teatro amatoriale.

Già tante prelazioni per la nuova stagione

Nonostante la stagione 2025-2026 sia appena terminata, cresce già l’attesa per il prossimo cartellone teatrale. Numerosi spettatori hanno infatti esercitato la prelazione per assicurarsi un posto anche per la stagione 2026-2027.

Grande partecipazione anche per le rassegne parallele organizzate dal Teatro Arbostella, dagli appuntamenti del venerdì dedicati agli over 65 iscritti ai segretariati sociali del Comune di Salerno fino agli spettacoli domenicali rivolti ai bambini.

L’anno teatrale si concluderà nel mese di giugno con i saggi finali dei laboratori dedicati ad adulti e bambini.

Attesa per il ritorno dell’Arena Arbostella

Intanto cresce l’attesa anche per il ritorno dell’Arena Arbostella, che dovrebbe essere allestita nell’ultima settimana di agosto, riportando spettacoli ed eventi all’aperto nel quartiere salernitano.