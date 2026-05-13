Giro d’Italia 2026, lavori sulle strade a Torrione: protestano i residenti

di Marisa Fava

Salerno si prepara al passaggio del Giro d’Italia 2026 e partono gli interventi di manutenzione stradale in alcune aree della città. Da questa mattina, infatti, operai e mezzi sono entrati in azione nel quartiere Torrione per sistemare buche e tratti di asfalto considerati potenzialmente pericolosi in vista della tappa in programma il 14 maggio.

I lavori stanno interessando soprattutto le carreggiate maggiormente deteriorate, con interventi mirati al ripristino del manto stradale lungo il percorso che sarà attraversato dai ciclisti.

Le proteste dei residenti

Non mancano però le polemiche da parte dei residenti della zona, che da tempo segnalavano le condizioni critiche delle strade.

“Erano anni che attendevamo che l’asfalto venisse ripristinato: occorreva il Giro d’Italia per scongiurare nuovi incidenti a Torrione? Le strade somigliano a un colabrodo e nessuno se ne preoccupava da tempo immemore”, raccontano alcuni cittadini.

Secondo diversi abitanti del quartiere, i problemi legati a dissesti, buche e avvallamenti sarebbero presenti da anni e avrebbero richiesto interventi ben prima dell’arrivo della corsa rosa.

Salerno attende il Giro d’Italia

Intanto cresce l’attesa in città per il passaggio del Giro d’Italia 2026, che attraverserà Salerno nella giornata del 14 maggio, richiamando appassionati, curiosi e migliaia di persone lungo le strade cittadine.