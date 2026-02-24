Furto nella notte a Salerno, nel quartiere Furto notturno a Torrione: colpo a “La Casa di Betty”, portati via cassa e pc

di Marisa Fava

Colpo lampo intorno alle 3:30

Secondo quanto ricostruito, l’azione si sarebbe consumata in pochi minuti. I responsabili avrebbero prima manomesso la saracinesca, che sarebbe stata resa più facile da sollevare con l’uso di sostanze lubrificanti, quindi avrebbero mandato in frantumi la vetrata d’ingresso per introdursi nel locale.

Una volta dentro, i ladri avrebbero portato via il registratore di cassa con le monete contenute e un computer, per poi allontanarsi rapidamente.

Nessun ulteriore danno all’interno

Nonostante la presenza di numerosi oggetti delicati – tra vetro, ceramica e cristallo – all’interno dell’attività non sarebbero stati rilevati ulteriori danneggiamenti oltre a quelli causati per l’accesso.

Scoperta durante i controlli: indagini in corso

A far scattare l’allarme sarebbe stata una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata in un servizio di vigilanza nell’area vicina alla caserma. I militari hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto per i rilievi e per avviare le indagini.

Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, per risalire all’identità dei responsabili e verificare se abbiano agito da soli o con complici.