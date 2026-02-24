Perseguita ex moglie e figlia nel Cilento: arrestato 54enne con braccialetto elettronico

di Marisa Fava

Nuovo caso di presunti atti persecutori nel Cilento. I Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo di 54 anni.

Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, al termine delle indagini avviate a seguito delle denunce presentate dall’ex moglie e dalla figlia dell’indagato.

Le accuse

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, l’uomo avrebbe posto in essere nel tempo una serie di comportamenti ritenuti vessatori: pressioni reiterate, richieste insistenti di denaro, minacce e atteggiamenti aggressivi. Condotte che avrebbero generato nelle presunte vittime un perdurante stato di ansia e timore, incidendo sulla loro serenità quotidiana.

Gli episodi contestati si sarebbero protratti per diversi mesi, con un’escalation culminata alla fine di gennaio, quando il 54enne si sarebbe presentato sotto l’abitazione dell’ex coniuge, citofonando ripetutamente e chiedendo di entrare per recuperare le chiavi di un motociclo.

Intervento delle forze dell’ordine

In quell’occasione, temendo per la propria incolumità, la donna avrebbe richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine. La posizione dell’uomo risulterebbe aggravata da precedenti recenti: nei mesi scorsi sarebbe stato arrestato per la violazione di un divieto di avvicinamento nei confronti di un’altra donna. Tornato in libertà con restrizioni, avrebbe però reiterato comportamenti analoghi, circostanza che avrebbe portato all’inasprimento della misura cautelare.

L’indagato è difeso dall’avvocato L.C.

Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.