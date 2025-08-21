Salerno, reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato un uomo con precedenti

di Redazione ZON

In data 20 agosto u.s., personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha proceduto all’arresto di un uomo, con precedenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria operante, l’uomo è stato fermato in un’area di servizio dell’Autostrada A/2 del Mediterraneo, e sottoposto a perquisizione personale e dell’autovettura, all’interno della quale hanno rinvenuto: