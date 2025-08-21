Ravello, belvedere di Villa Ruolo, il Concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli

di Redazione ZON

Diretta dal Luogotenente C.S. Luca Berardo la storica compagine musicale a Ravello per un concerto di beneficenza condotto da Veronica Maya

Belvedere di Villa Rufolo 28 agosto 2025, ore 20.30

Ingresso libero su prenotazione

Dopo la conclusione del Ravello Festival, il 28 agosto alle ore 20.30, la Fondazione Ravello, d’intesa con l’Arma dei Carabinieri, ospita sul Belvedere di Villa Rufolo il concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli.

La serata – a ingresso libero su prenotazione dal 21 agosto presso il box office di Piazza Duomo a Ravello (tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 14.00, tel. 089 858422; [email protected]) – sarà presentata da Veronica Maya.

Un appuntamento speciale che unisce musica, tradizione e impegno civile con protagonisti una compagine che affonda le radici nella storia stessa dell’Arma.

Il programma presenta celebri colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams, brani della tradizione e musiche contemporanee, capaci di esaltare la versatilità e l’impatto sonoro della formazione.

Durante la serata sarà possibile effettuare una donazione al Fondo Assistenza Previdenza e Premi (F.A.P.P.) dell’Arma dei Carabinieri, destinata alla famiglia del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, deceduto recentemente in servizio.

CENNI STORICI SULLA FANFARA E SUL MAESTRO LUCA BERARDO

La Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli discende dalla Fanfara della VII Legione Carabinieri Reali di Napoli, istituita nel 1862.

Dal 2001, dopo la soppressione della Fanfara piemontese, il primato di fanfara più antica dell’Arma spetta al reparto partenopeo, oggi con sede nella Caserma “Caretto” a Napoli.

Il complesso, nato come Fanfara, si è trasformato negli anni in una vera e propria Symphonic Band, capace di eseguire concerti di musica classica, sinfonica e leggera, riscuotendo successo nelle piazze e nei teatri italiani.

Il 12 febbraio 2014 ha ricevuto un “Encomio Semplice” per lo stile militare e l’elevata maestria musicale.

La Fanfara è diretta dal Luogotenente Carica Speciale Maestro Luca Berardo.

Il Maestro Luca Berardo è nato a Torre del Greco (NA) il 7 novembre 1973. Laureato in: “Scienze dell’Amministrazione”, “Sassofono”, “Strumentazione e direzione per Banda”, “Direzione d’Orchestra”. Ha studiato pianoforte, tromba e composizione.

Entra nell’Arma dei Carabinieri nel 1994 e ricopre vari incarichi fino a diventare, dal 19 luglio 2018, Capo Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”.

Ha diretto numerosi concerti ed eventi di prestigio (Matera 2019, Procida 2022, Universiadi di Napoli 2019).

Ha ricevuto premi e riconoscimenti, tra cui:

– Premio Scintilla dell’ingegno 2024

– Premio Moreni 2024

Il suo lavoro nelle scuole è stato riconosciuto come eccellente grazie al progetto musica e legalità.

PROGRAMMA DI SALA

Ravello, Belvedere di Villa Rufolo 28 agosto 2025, ore 20.30

Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli

Direttore: Luogotenente C.S. M° Luca Berardo

Concerto di beneficenza: