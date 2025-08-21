Salerno, “Peppe Barra in concerto” al Teatro dei Barbuti dove ha ricevuto il Premio Natella

di Redazione ZON

Venerdì 22 agosto 2025, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della quarantesima edizione del Teatro dei Barbuti, Salerno Animo del Mediterraneo Festival presenta “Peppe Barra in concerto”.

Con: Paolo Del Vecchio (chitarre, mandolino), Luca Urciuolo (pianoforte, fisarmonica), Ivan Lacagnina (percussioni), Sasà Pelosi (basso acustico), Francesco di Cristofaro (fiati etnici).

Ingresso: 20 euro.

Un legame speciale con i Barbuti

Grande attesa per il concerto di Peppe Barra al Teatro dei Barbuti di Salerno, dove ha preso parte a quasi tutte le edizioni, sin dagli inizi quando si esibì con la mamma, Concetta Barra, sulle tavole del palcoscenico salernitano che sorge all’aperto tra le case del borgo longobardo.

Peppe Barra ha un feeling particolare con la rassegna, che per lui è appuntamento fisso di ogni estate. Nel suo disco “Cammina Cammina”, registrato interamente live in diversi teatri italiani (dal Teatro La Fenicie di Venezia fino all’Aula Magna dell’Università la Sapienza di Roma, passando proprio per il Teatro dei Barbuti), c’è un esplicito ringraziamento e saluto a Peppe Natella, riportato sulla copertina del cd.

“Ogni volta rivivo un’atmosfera magica ai Barbuti – spiega Peppe Barra – è un luogo che mi ricorda i duetti con mamma Concetta, la grande amicizia con il professore Peppe Natella e con l’artista Mario Carotenuto. Tre figure che non si dimenticano facilmente”.

Ottant’anni da festeggiare

Ai Barbuti, Peppe Barra ha già ricevuto il Premio Peppe Natella alla carriera. Ora si prepara a festeggiare gli ottant’anni in una grande festa organizzata per lui da Chiara Natella, anima della rassegna.

Nel concerto-spettacolo Barra proporrà un repertorio che spazia dai brani storici alle novità già diventate classici. La sua straordinaria abilità è quella di creare un tempo artistico personale in cui presente, passato e futuro si annullano, dando vita a uno spettacolo unico e appassionante.

Un viaggio tra tradizione e modernità

Il repertorio parte dalla contaminazione di brani della tradizione (Leonardo Vinci, Ferdinando Russo, E. A. Mario) fino a composizioni di autori più recenti come Pino Daniele, Bob Marley, Enzo Gragnaniello. Non mancheranno i brani contenuti nell’ultimo lavoro discografico “Cipria e caffè”, con firme contemporanee come Gnut e Toto Toralbo.

I testi e la musica costruiscono architetture sonore che intrecciano blues, jazz, tammurriate e arie del Settecento, in un equilibrio tra suoni antichi e moderni.

L’autenticità di un artista puro

La forza della parola, gli accenti sospesi del dialetto, diventano materia sonora viva e palpitante. Con il sostegno dei suoi musicisti – compagni di viaggio da lungo tempo – Peppe Barra trasmette al pubblico emozioni intense, dal sorriso più genuino alla commozione più autentica.

Gadget speciali per i 40 anni della rassegna

In occasione dei quarant’anni del Teatro dei Barbuti, fino ad esaurimento scorte, agli spettatori sarà donato uno speciale taccuino da collezione con copertina personalizzata e un testo del giornalista e scrittore Paolo Romano. All’interno, fogli bianchi per appunti, note teatrali o autografi dei protagonisti.

Inoltre, a tutti gli spettatori sarà offerto un gelato artigianale firmato da Gusto17, la gelateria salernitana premiata da Forbes e Gambero Rosso.

Info e biglietti

Info – www.bottegasanlazzaro.it

Biglietti online su www.postoriservato.it

È possibile acquistare i biglietti anche al botteghino, con il bonus docenti e con il bonus 18app.