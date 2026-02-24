ASD Virtus protagonista al Trofeo Emmedue: 4 ori, 3 record e tante finali

di Redazione ZON

Grande successo per l’ASD Virtus alla 15ª edizione del Trofeo Emmedue – Meeting Nazionale di Nuoto, svoltasi sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 presso l’impianto natatorio dell’M2 Movement di Campodipietra.

Una manifestazione di caratura nazionale che ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da diverse regioni italiane, offrendo un palcoscenico tecnico e agonistico di altissimo livello. In questo contesto competitivo, la Virtus si è distinta conquistando finali, medaglie e record della manifestazione, confermando la qualità del lavoro svolto quotidianamente in vasca.

Fondamentale il contributo dello staff tecnico guidato dall’allenatore capo Franco Varese, affiancato da Anna Liguori, che con professionalità e dedizione accompagna la crescita sportiva degli atleti.

Esordienti B: dominio Virtus

Protagonista assoluto della due giorni è stato Angelo Postiglione, capace di centrare la finale in tutte le gare disputate (50 dorso, 50 stile libero, 50 farfalla, 50 rana), conquistando:

Oro nei 50 farfalla

Oro nei 50 dorso

Oro nei 50 rana

Argento nei 50 stile libero

A impreziosire la sua straordinaria performance, sono arrivati anche due Record della Manifestazione nei 50 farfalla e nei 50 dorso.

Brilla anche Giulia Stanzione, finalista nei 50 farfalla e 50 rana, con:

Oro nei 50 rana

Argento nei 50 farfalla

Per lei è arrivato anche il Record della Manifestazione nei 50 rana, a testimonianza di un percorso tecnico in costante crescita.

Finali e ottimi piazzamenti

Ottime prestazioni anche per:

Roberto Caterino , finalista nei 50 dorso

, finalista nei 50 dorso Vanda Mastromarino , finale nei 50 farfalla e 50 rana

, finale nei 50 farfalla e 50 rana Daniele Auciello , impegnato nei 50 dorso, 50 stile libero, 50 farfalla e 100 dorso

, impegnato nei 50 dorso, 50 stile libero, 50 farfalla e 100 dorso Mattia Altobello, Samuele Fortunato, Claudio Javier Memoli, Bernardo Streppone, protagonisti di gare solide e competitive

Un contributo corale che ha rafforzato il risultato complessivo della squadra.

Esordienti A: solidità e determinazione

Buoni riscontri anche nella categoria superiore.

Nicole Pappalardo ha conquistato la finale nei 50 rana, distinguendosi anche nei 200 stile libero, 100 rana e 200 rana.

Davide Auciello, Laura Pierri e Cristian Pirozzi hanno affrontato un programma gare impegnativo, tra cui 800 stile libero e 200 dorso, dimostrando determinazione e crescita tecnica.

Il bilancio finale

La partecipazione al Trofeo Emmedue si chiude con:

4 Medaglie d’Oro

2 Medaglie d’Argento

3 Record della Manifestazione

Numerose finali conquistate

Un risultato che conferma la qualità del vivaio ASD Virtus e la solidità del percorso tecnico intrapreso.

La società si congratula con tutti gli atleti per l’impegno e lo spirito di squadra dimostrati, guardando con entusiasmo ai prossimi appuntamenti agonistici.