Confesercenti Vallo di Diano: intesa con il Cicerone

di Pasquale Corvino

La Confesercenti Vallo di Diano Eipass rafforza il legame tra scuola e mondo del lavoro. È stato sottoscritto anche quest’anno il protocollo d’intesa con l’Istituto di Istruzione Superiore “M.T. Cicerone” di Sala Consilina per un percorso formativo dedicato alle competenze digitali.

Formazione scuola-lavoro e competenze digitali

L’accordo, promosso dalla presidente di Confesercenti Vallo di Diano, dottoressa Maria Antonietta Aquino, attraverso l’Ente di Formazione Faidee, rientra nei percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Il progetto è finanziato dal programma GOL della Regione Campania e coinvolge gli studenti del triennio, con avvio dal quinto anno.

Certificazione Eipass gratuita per gli studenti

Il percorso prevede 60 crediti formativi e consentirà agli studenti di conseguire la certificazione Eipass in modo totalmente gratuito.

“Esprimo un ringraziamento alla dirigente Antonella Vairo, al corpo docente e in particolare all’ingegnere Rosciano per l’avvio di questo importante percorso formativo”, ha dichiarato la presidente Maria Antonietta Aquino.

La presidente ha inoltre ringraziato la PSB e il Centro per l’Impiego di Sala Consilina, nella persona di Vanni Ritorto e del suo staff, per la collaborazione.

Sinergia tra scuola, associazioni e imprese

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra mondo associativo, imprenditoriale e istituzioni scolastiche. L’obiettivo è fornire agli studenti competenze digitali certificate e spendibili nel mercato del lavoro.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è contattabile all’email [email protected], al numero +39 0975 52 72 77 o attraverso il sito www.impresealcentro.it.