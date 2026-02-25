Competitività europea, Livolsi: “Serve scala per competere”

di Pasquale Corvino

La competitività europea Livolsi passa dalla questione della scala. È questa l’analisi proposta da Ubaldo Livolsi, professore di Corporate Finance e fondatore della Livolsi & Partners S.p.A., intervenuto nel dibattito sul futuro economico dell’Unione europea.

Il confronto tra Draghi e Letta

Nel brainstorming del 12 febbraio al castello di Alden Biesen, in Belgio, i leader dei Ventisette hanno ascoltato gli interventi di Mario Draghi ed Enrico Letta.

Secondo Livolsi, entrambi hanno evidenziato la necessità di passare dalla diagnosi alla costruzione di strumenti operativi comuni. Draghi ha richiamato criticità evidenti: energia più cara rispetto ai concorrenti globali, produzione industriale in contrazione e mercati dei capitali frammentati.

Letta ha invece sottolineato l’urgenza di superare la frammentazione, trasformando i 27 sistemi nazionali in uno spazio integrato capace di mobilitare risorse comuni.

Il nodo finanziario

Per Livolsi il problema non è solo regolatorio. Il vero nodo è finanziario. L’Unione europea dispone di un elevato risparmio privato, ma questo non si trasforma in capitale strategico comune.

I mercati restano prevalentemente nazionali, le regole fiscali sono disomogenee e gli strumenti di investimento frammentati. In queste condizioni, la politica industriale rischia di restare dichiarativa.

Il rischio delle asimmetrie

L’analisi si concentra anche sulla Germania, che ha avviato un vasto programma di investimenti pubblici in difesa, infrastrutture e transizione energetica.

Se la spinta resta nazionale, avverte Livolsi, il rischio è ampliare le asimmetrie interne all’Unione. In un mercato unico incompleto, l’espansione di uno Stato può tradursi in divergenza anziché in convergenza.

Settori strategici e autonomia europea

Difesa, semiconduttori e intelligenza artificiale sono settori strategici per il futuro europeo. Tuttavia, secondo Livolsi, non basta inserirli nei documenti programmatici.

Occorre integrare domanda pubblica, capacità industriale e accesso al capitale in un quadro coordinato. L’autonomia strategica richiede una filiera finanziaria e produttiva coerente.

Da regolatore ad attore economico

L’Europa, conclude Livolsi, non può limitarsi a essere un grande ente regolatore. Deve diventare un attore economico capace di scala.

La competitività non è un obiettivo astratto, ma il risultato di un’architettura basata su energia sostenibile nei costi, capitale integrato e industria coordinata.