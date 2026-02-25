Chiesa di Santa Sofia, al via i lavori di restauro

di Pasquale Corvino

I lavori Chiesa Santa Sofia Benevento entrano nella fase operativa. Presso il Palazzo del Governo si è tenuto un incontro per definire tempi e modalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo dell’edificio.

La riunione è stata presieduta dal Prefetto Raffaela Moscarella e ha visto la partecipazione del Dirigente della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Mariano Nuzzo, del Vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro e del Parroco Don Marco Capaldo.

Un bene UNESCO di straordinario valore

La Chiesa di Santa Sofia, bene inserito nel patrimonio UNESCO e di proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC), è interessata da due distinti progetti di manutenzione.

Gli interventi saranno finanziati dal Ministero dell’Interno. La realizzazione delle opere sarà affidata in parte alla Soprintendenza e in parte al Comune di Benevento.

Interventi urgenti su esterni e interni

I lavori riguarderanno sia la parte esterna dell’edificio, con interventi su copertura e facciata, sia gli spazi interni, con il rifacimento del pavimento e l’installazione di un impianto di controllo microclimatico.

Le opere si rendono urgenti anche per eliminare infiltrazioni d’acqua che compromettono la conservazione della struttura.

Tempi di avvio e conclusione

La Soprintendenza ha assicurato che sono in corso le procedure per l’affidamento dell’incarico di responsabile della sicurezza. Una volta completato questo passaggio, si procederà all’affidamento dei lavori.

L’apertura del cantiere è prevista per l’inizio di aprile, mentre la conclusione degli interventi di competenza della Soprintendenza è fissata per il mese di luglio.

Per quanto riguarda l’ulteriore intervento conservativo di competenza del Comune di Benevento, il progetto è attualmente all’esame della Soprintendenza per l’autorizzazione.

Successivamente, dopo la stipula di una convenzione con Prefettura e Soprintendenza, i lavori saranno affidati al Comune quale stazione appaltante e potranno essere ammessi al finanziamento non prima del mese di settembre.