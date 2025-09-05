Il GAL Colline Salernitane, nell’ambito del progetto di Cooperazione interterritoriale CAM-SENT, porta in scena la cultura con il laboratorio della compagnia teatrale Solot di Benevento

di Redazione ZON

Il GAL Colline Salernitane, nell’ambito delle attività previste dal progetto di Cooperazione interterritoriale CAM-SENT – “Cammini e sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura”, Tipologia di Intervento 19.3.1.; di cui è partner, organizza per domenica 7 settembre 2025 alle ore 21:00 una serata teatrale nel suggestivo scenario del Borgo Sieti di Giffoni Sei Casali.

Il laboratorio teatrale, a cura della Compagnia Solot – Stabile di Benevento, metterà in scena lo spettacolo itinerante dal titolo: “Le donne, i cavalieri, l’arme, gli onori e il villaggio”, domenica 7 settembre 2025, alle ore 21.00 – a Giffoni Sei Casali- Casale Sieti in Piazza Corte dei Santi. (ingresso gratuito).

Il percorso salernitano di CAM-SENT (Cammini e sentieri d’Europa), coincide con “Il Cammino dei Picentini”, che è l’hub strategico dell’offerta turistica territoriale integrata e rigenerativa dei Picentini.

Uno spettacolo già apprezzato in diversi territori della Regione Campania, che intreccia temi storici e identitari con elementi narrativi di grande suggestione.