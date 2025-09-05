Comune di Giffoni Sei Casali, XXXI Congresso Provinciale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

di Redazione ZON

L’appuntamento

Domenica 21 settembre 2025, l’Aula Consiliare di Giffoni Sei Casali (SA) ospiterà il XXXI° Congresso Provinciale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Federazione di Salerno.

Il congresso si terrà alle ore 09:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione.

Il ruolo di Attilio De Lisa

Parteciperà anche il Cavaliere Attilio De Lisa, insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e attuale Presidente della Sezione A.N.C.R. di Sanza per il quadriennio 2025–2029.

De Lisa è stato eletto nel Congresso Sezionale del 30 marzo 2025 e ha confermato la sua disponibilità alla candidatura per le elezioni del 21 settembre.

I numeri della sezione di Sanza

Oggi la sezione di Sanza rappresenta 16 membri del Consiglio Direttivo sezionale e conta 130 associati tra il Vallo di Diano e il Basso Cilento, su un totale provinciale di 1202 iscritti.

Nel 2021 gli iscritti erano 70 su 1250 provinciali, con 6 membri nel Consiglio Direttivo sezionale. Grazie a questa crescita, Sanza è oggi la seconda sezione provinciale per numero di associati.

L’elezione delle cariche

Il Congresso, convocato dal Presidente Provinciale-Nazionale prof. Antonio Landi, si svolge in base alla Circolare della Presidenza Nazionale e prevede il rinnovo delle cariche direttive.

Le cariche elettive da assegnare saranno:

1 Presidente di Federazione

1 Vice Presidente di Federazione

1 Segretario di Federazione

10 Consiglieri Effettivi

2 Consiglieri Supplenti

3 membri del Collegio dei Sindaci

3 membri del Collegio dei Garanti

Le sezioni partecipanti

Parteciperanno al Congresso i Presidenti o i Delegati delle seguenti sezioni: Angri, Bellizzi, Campagna, Capaccio Paestum, Castel San Lorenzo, Eboli, Faiano di Pontecagnano, Felitto, Giffoni Sei Casali, Lustra Cilento, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Olevano sul Tusciano, Petina, Pisciotta, Postiglione, Sanza, Sarno, Scafati, Siano, Sicignano degli Alburni e Stio.

