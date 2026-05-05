Mercato San Severino, torna “Le bici di Rota”: passeggiata ciclistica ecologica

di Marisa Fava

Domenica 17 maggio torna a Mercato San Severino la 14ª edizione de “Le bici di Rota”, la passeggiata ciclistica ecologica aperta a tutti.

L’appuntamento è fissato per le ore 8:30 con partenza e arrivo in Piazza Dante, nel cuore della città.

L’iniziativa è organizzata con il supporto della Parrocchia di Sant’Antonio e in collaborazione con realtà del territorio, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e sostenibile attraverso lo sport all’aria aperta.

Iscrizioni e programma

Le iscrizioni si terranno sabato 16 maggio, dalle ore 16:00 alle 20:00, presso il Convento Sant’Antonio.

Durante l’evento saranno sorteggiati numerosi premi, con riconoscimenti speciali dedicati al veterano, alla veterana e al partecipante più giovane.

Il contributo di partecipazione è di 2,50 euro.

In caso di pioggia, la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.

L’evento rappresenta un momento di aggregazione e condivisione per tutta la cittadinanza, tra sport, natura e divertimento.