Battipaglia, incendio a Filigalardi: ordinanza urgente della Sindaca Cecilia Francese

di Redazione ZON

La Sindaca Cecilia Francese ha firmato un’Ordinanza Contingibile e Urgente riguardante l’area di località Filigalardi, già posta sotto sequestro e interessata nei giorni scorsi da un incendio di rifiuti.

L’area sotto sequestro

Secondo una nota dei Vigili del Fuoco di Salerno, l’area – di proprietà della New Regeneral Plast Srl – è sotto sequestro probatorio dal 7 agosto 2019, a seguito dell’incendio che si sviluppò il 3 agosto 2019 tra i rifiuti stoccati dalla precedente conduttrice, Sele Spa Srl.

Dopo quell’evento furono effettuate operazioni di messa in sicurezza e l’area fu completamente recintata, con un cancello sigillato. Il 24 agosto 2025, però, un nuovo incendio di sterpaglie al confine ha coinvolto aziende vicine: un caseificio, una ditta di imballaggi in legno e un’azienda di prodotti chimici.

Esito del sopralluogo

I funzionari dell’Ufficio Ambiente e la Polizia Locale hanno accertato che l’area è recintata e il cancello chiuso a chiave, ma i sigilli sono stati violati. All’interno è stata individuata una zona da cui provengono ancora fumi, effetto dell’incendio di sterpaglie che ha innalzato le temperature e causato l’autocombustione di materiale stoccato sotto il manto superficiale.

Le misure disposte

La comunicazione è stata inviata al custode affidatario con l’obbligo di adottare tutte le azioni necessarie per garantire l’accesso all’area sotto sequestro e procedere alla messa in sicurezza del sito, così da tutelare la pubblica e privata incolumità.

L’ordinanza è stata trasmessa a: Vigili del Fuoco di Salerno, Procura della Repubblica di Salerno, Tribunale di Salerno (Sezione Penale), Commissariato di Polizia di Battipaglia, Questura di Salerno, Carabinieri di Battipaglia, Prefettura di Salerno-UTG, ASL Salerno (Settore UOPC) e ARPAC.

Monitoraggi ARPAC

L’area – già interessata dall’incendio del 24 agosto – è costantemente monitorata dai tecnici Arpac. Tutti i valori rilevati risultano nella norma.