Scuola e accessibilità, Salerno nella top ten italiana: più investimenti e docenti rispetto al Nord

di Marisa Fava

Salerno si colloca tra le prime dieci città italiane per accessibilità al sistema scolastico. Secondo un recente studio denominato Accessibility Index, il capoluogo campano occupa il nono posto a livello nazionale, grazie a una rete capillare di strutture e a un significativo investimento nel settore dell’istruzione.

I numeri del capoluogo

Nel territorio risultano presenti 1.801 istituti scolastici, con una densità di 131 scuole ogni 10.000 giovani. Un dato che contribuisce a delineare un sistema diffuso e strutturato, capace di garantire copertura sul territorio.

Su base regionale, il rapporto evidenzia inoltre la presenza di 1.006 docenti ogni 10.000 studenti e un’offerta di 1.877 tutor privati attivi su piattaforme di supporto didattico. Elementi che rafforzano la capacità di risposta del sistema formativo, anche in chiave di contrasto alla dispersione scolastica.

La Campania sopra la media nazionale

Non è solo Salerno a distinguersi. Anche Napoli (6ª posizione) e Caserta (10ª) rientrano nella top ten, contribuendo a un risultato regionale significativo. La Campania destina circa il 7% della propria spesa all’istruzione, percentuale superiore rispetto ad alcune regioni del Nord come la Lombardia (4,3%) e il Lazio (3,8%).

Accessibilità e divari territoriali

L’analisi mette in luce come il Mezzogiorno mostri una maggiore densità relativa di strutture scolastiche e un impegno proporzionale più elevato. Tuttavia, restano margini di miglioramento legati all’uniformità dei servizi di supporto e alla distribuzione delle risorse in base ai bisogni demografici.

Lo studio sottolinea l’importanza del capitale umano, evidenziando che l’accesso equo all’istruzione rappresenta una condizione fondamentale per il corretto funzionamento della società. La distribuzione di scuole e insegnanti, insieme al supporto extrascolastico, incide direttamente sulle opportunità offerte agli studenti e sulle scelte delle famiglie.