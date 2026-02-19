Sarno: Agovino chiede un’azione condivisa contro la criminalità

di Pasquale Corvino

L’allarme sicurezza Sarno torna al centro del dibattito pubblico dopo una serie di episodi che hanno scosso la comunità. Negli ultimi giorni si sono registrati fatti gravi, tra cui aggressioni, furti e rapine ai danni di cittadini e commercianti.

Episodi di violenza e preoccupazione tra i cittadini

Tra gli eventi più recenti si segnala l’aggressione a un padre di famiglia, oltre a diversi furti e rapine che hanno alimentato un clima di preoccupazione. I cittadini chiedono maggiore tutela e controlli più incisivi sul territorio.

Il tema della sicurezza urbana a Sarno torna così in primo piano, con amministratori e istituzioni chiamati a dare risposte concrete.

L’intervento di Giuseppe Agovino

A intervenire è Giuseppe Agovino, dirigente provinciale di Forza Italia ed ex consigliere comunale, che lancia un appello alle istituzioni e a tutte le forze politiche per un’azione condivisa.

«Nessuno vuole gettare fango. Sarno è una città tranquilla e tale deve rimanere e deve essere attrattiva. Questi campanelli d’allarme non vanno però sottovalutati», afferma Agovino.

«La sicurezza non ha colori politici e non può diventare terreno di scontro ideologico. È un tema che riguarda tutti, amministratori e cittadini, maggioranza e opposizione».

«Non è questa la città che vogliamo vivere né quella che vogliamo costruire per i nostri figli. Non possiamo accettare che le famiglie abbiano paura anche solo quando un figlio chiede di uscire di casa».

Richiesta di coordinamento interforze

Secondo Agovino, è necessario un intervento immediato e coordinato. «Serve un coordinamento interforze, una presenza più incisiva sul territorio e la collaborazione di tutte le istituzioni», sottolinea.

Il dirigente di Forza Italia evidenzia come la delinquenza rappresenti una minoranza rispetto alla grande maggioranza dei cittadini perbene, lavoratori e famiglie che chiedono serenità e sicurezza.

Un appello all’unità istituzionale

«Non si tratta di attaccare l’amministrazione o il sindaco: si tratta di unire le forze per ristabilire sicurezza e legalità. È una responsabilità collettiva verso la comunità», conclude Agovino.

L’allarme sicurezza Sarno resta quindi un tema prioritario per la città, con la richiesta di un’azione condivisa e concreta per garantire tutela e controllo del territorio.