Sarno, panettiere ucciso: la condanna di Confcommercio

di Marisa Fava

Dolore e sconcerto a Sarno dopo l’uccisione di un commerciante, panettiere, vittima di un’aggressione che ha colpito l’intera comunità. Sulla vicenda è intervenuta Confcommercio Salerno – delegazione di Sarno, esprimendo cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima e a tutte le persone toccate dal drammatico episodio.

In una nota, l’associazione parla di un atto di violenza gravissimo e inaccettabile, sottolineando l’impatto che simili fatti producono sul tessuto sociale ed economico del territorio, fatto di attività che ogni giorno lavorano con sacrificio e impegno.

Confcommercio: “Condanna ferma, la sicurezza sia una priorità”

“Un episodio che scuote profondamente la nostra comunità e colpisce il mondo del commercio”, dichiarano i delegati F.G. e C.P., ribadendo la massima condanna per quanto accaduto.

Confcommercio richiama inoltre il tema della tutela di chi lavora quotidianamente nelle città e nei cosiddetti “centri commerciali naturali”, evidenziando la necessità di mettere la sicurezza al centro dell’agenda.

La richiesta alle istituzioni: “Impegno concreto e coordinato”

Nella presa di posizione si sottolinea l’urgenza di azioni efficaci e coordinate da parte delle istituzioni, con l’obiettivo di garantire condizioni adeguate di sicurezza e di prevenire episodi di violenza che rischiano di minare la serenità e la fiducia dei cittadini.

“In questo momento di grande dolore – conclude la delegazione – ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima e rinnoviamo l’impegno nella promozione della legalità, del rispetto e della sicurezza, valori fondamentali per la convivenza civile e per la tutela di chi lavora onestamente”.