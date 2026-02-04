Salerno ’92, ingaggiata Ludovica Tumeo

La sconfitta maturata sul campo di San Giovanni Valdarno (105-59), pur preventivabile per il divario tecnico e le indisponibilità, non cambia la volontà del club di lottare fino in fondo per conquistare i playout e, successivamente, la permanenza in Serie A2.

Nuovo rinforzo per coach Di Lorenzo

A partire dal prossimo turno di campionato – in programma sabato 7 febbraio al PalaSilvestri contro Limonta Costa Masnaga, seconda forza del torneo – il Salerno ’92 potrà contare su una nuova pedina.

Si tratta di Ludovica Tumeo, guardia siciliana classe 2005, già da alcuni giorni agli ordini di coach Di Lorenzo. Cresciuta nella Virtus Eirene Ragusa, con cui ha collezionato 20 presenze in Serie A1 nella stagione 2021/22, Tumeo ha poi vestito le maglie di Libertas Udine e Solmec Rhodigium Basket Rovigo, con esperienze di alto livello anche in Serie B a Livorno e con la Basketball Sisters Modena, sua ultima squadra.

Proprio in Emilia, nell’aprile scorso, la giocatrice aveva subito un serio infortunio che le ha impedito di iniziare l’attuale stagione. Ora è pronta a ritrovare l’agonismo e la Serie A2, indossando la maglia numero 2.

Le parole di Tumeo

“Sono davvero felice di aver scelto Salerno. Fin dai primi allenamenti ho avuto delle buone impressioni e non vedo l’ora di tornare a giocare ufficialmente dopo il problema fisico che mi ha tenuto ferma per tanti mesi”, ha dichiarato la giocatrice originaria di Patti.

“Mi ritengo una persona molto determinata e il mio obiettivo principale è quello di dare un contributo per raggiungere i traguardi prefissati con la società e le compagne. La salvezza è possibile e dobbiamo crederci, siamo tutti qui per questo e anche io non avrei accettato se non avessi pensato che si può fare”.

Il Salerno Basket ’92 continua dunque a muoversi sul mercato per rafforzare il roster e provare a invertire la rotta in una stagione complessa ma ancora aperta a ogni scenario.