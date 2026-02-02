Salerno, violenza nella movida: minorenne ferito con un’arma da taglio

Secondo le prime ricostruzioni, la vicenda si sarebbe consumata dopo la mezzanotte nei pressi di un locale di Largo Abate Conforti, al culmine di una discussione nata per futili motivi e rapidamente degenerata.

Durante l’alterco, sotto gli occhi di numerose persone presenti, un ventenne avrebbe estratto un coltello colpendo il ragazzo tra la coscia e la schiena. Il minorenne, seppur sotto shock, è riuscito a fare rientro a casa.

I sanitari hanno successivamente disposto per il giovane ferito un periodo di cure con una prognosi di circa trenta giorni.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, anche attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e delle telecamere degli esercizi commerciali.

Il presunto aggressore è stato denunciato a piede libero. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti e non si escludono ulteriori provvedimenti.