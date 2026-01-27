Costiera Amalfitana, si barrica in casa armato di coltello: risolutivo il negoziato

L’allarme è scattato dopo la segnalazione dei familiari, preoccupati per le condizioni psicologiche dell’uomo. I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, giunti sul posto, hanno immediatamente messo in sicurezza l’area circostante e avviato le procedure previste per situazioni ad alto rischio.

A supporto delle pattuglie locali sono intervenuti reparti specializzati, tra cui le Aliquote di Primo Intervento e i Carabinieri Negoziatori, militari addestrati alla gestione delle crisi e al dialogo con persone in difficoltà emotiva.

Dopo alcune ore di paziente confronto, condotto con equilibrio e professionalità, l’uomo ha deciso di uscire spontaneamente dall’abitazione, affidandosi alle cure del personale sanitario. L’intervento si è concluso senza feriti e senza l’utilizzo della forza.

Presenti anche i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, a testimonianza della piena sinergia tra le istituzioni per la tutela dell’incolumità della persona coinvolta.