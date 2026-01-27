Salerno, muro di contenimento a rischio: avviato il monitoraggio in via Velia

I tecnici incaricati hanno avviato i primi rilievi per valutare l’estensione e l’evoluzione delle lesioni, alcune delle quali risultano presenti da tempo. Già nei mesi scorsi i residenti avevano manifestato preoccupazione per lo stato del muro, aggravato dalle forti piogge che avevano reso più evidenti le fessurazioni, arrivate in alcuni punti fino al marciapiede.

Per motivi di sicurezza, l’area adiacente alle scale che conducono a piazza Principe Amedeo, nel rione dei Mutilati, era stata inizialmente transennata e interdetta al passaggio pedonale, con il divieto di sosta per le auto.

Dopo una fase preliminare di valutazioni sulle competenze degli interventi, l’amministrazione comunale ha stanziato circa 20mila euro per la messa in sicurezza del muro.

Le prime operazioni hanno previsto l’installazione di staffe e sistemi di fissaggio. Nei prossimi giorni saranno collocate apposite centraline all’interno delle fessure per monitorare eventuali variazioni e verificare possibili allargamenti delle crepe.