Pagani, notte da incubo per una famiglia: ladri entrano in casa e svuotano la cassaforte

di Marisa Fava

Una notte di paura e incredulità per una famiglia, vittima di un furto avvenuto nel corso del fine settimana all’interno di un’abitazione della città.

Il colpo nelle ore notturne

I malviventi sarebbero entrati in azione mentre i proprietari dormivano, riuscendo a impedire loro di uscire dalle camere bloccando le porte dall’esterno. Le vittime si sono rese conto di quanto stava accadendo solo nelle prime ore del mattino, svegliate da rumori sospetti provenienti dal resto della casa.

Nel tentativo di uscire, hanno scoperto di essere rimaste chiuse a chiave, senza possibilità di intervenire o chiedere aiuto nell’immediato.

Cassaforte forzata e bottino da quantificare

Nel frattempo, i ladri hanno agito indisturbati, riuscendo a aprire la cassaforte presente nell’abitazione e ad asportare denaro e oggetti di valore. Il valore complessivo del bottino è ancora in fase di accertamento.

Solo dopo diverso tempo, e con non poche difficoltà, la famiglia è riuscita a liberarsi e a lanciare l’allarme. L’episodio si inserisce in un contesto che continua a destare preoccupazione sul fronte dei reati predatori nell’Agro nocerino.