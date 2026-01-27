Insulti e minacce via PEC dopo una multa: denunciato un 35enne
Parcheggia nello stallo disabili e reagisce con frasi offensive: scatta la denuncia
La vicenda ha avuto origine da una multa elevata per un’auto parcheggiata in uno stallo riservato alle persone con disabilità. Come previsto dalle procedure, il conducente era stato invitato a trasmettere tramite posta elettronica certificata i dati della patente di guida.
Nella comunicazione inviata, oltre alla documentazione richiesta, sarebbero state inserite espressioni offensive e frasi dal contenuto minaccioso, rivolte sia agli agenti operanti sia al comandante del Corpo.
A seguito dell’accaduto, la Polizia Municipale ha deciso di procedere con una segnalazione all’Autorità Giudiziaria. L’uomo dovrà ora rispondere dei reati di minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione aggravata.
L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto delle regole, in particolare di quelle a tutela delle persone con disabilità, e sulla necessità di mantenere rapporti corretti con le istituzioni.
