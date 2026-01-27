SUV elettrici Lexus 2026: prestazioni, autonomia e tecnologia Full Electric

di Danilo Iammancino

Lexus accelera verso il futuro della mobilità elettrica con una gamma di SUV Full Electric che promette di ridefinire gli standard del segmento premium.

Il 2026 segna un punto di svolta per il marchio giapponese, con l’introduzione della potentissima RZ 550e F Sport da 408 CV e batterie potenziate fino a 77 kWh.

Una rivoluzione tecnologica che combina prestazioni da supercar, autonomie finalmente competitive e innovazioni come il rivoluzionario volante One Motion Grip.

La nuova gamma Full Electric Lexus: RZ 550e F Sport e l’evoluzione della mobilità premium

Il cuore pulsante della strategia nel settore dei SUV elettrici Lexus per il 2025 è rappresentato dalla nuova RZ 550e F Sport, che con i suoi 300 kW (408 CV) si posiziona come una delle Lexus più potenti mai prodotte.

Questo SUV elettrico premium brucia lo 0-100 km/h in soli 4,4 secondi, un dato che lo colloca ai vertici della categoria e che dimostra come l’elettrificazione non significhi rinunciare alle emozioni di guida.

La gamma si articola su tre modelli principali: la RZ 350e con trazione anteriore e 204 CV per chi privilegia l’efficienza urbana, la consolidata RZ 500e da 381 CV con trazione integrale per un equilibrio ottimale tra prestazioni e autonomia, e la già citata RZ 550e F Sport per gli amanti delle prestazioni pure.

Autonomia e ricarica: la svolta delle batterie da 77 kWh e i tempi di ricarica ottimizzati

La vera novità del 2025 risiede nell’introduzione delle nuove batterie agli ioni di litio da 77 kWh, un upgrade sostanziale rispetto ai 71,4 kWh delle versioni precedenti che porta l’autonomia della RZ 550e fino a 450 chilometri nel ciclo WLTP.

Il sistema di ricarica è stato completamente riprogettato con l’integrazione di un caricatore di bordo da 22 kW e un sofisticato sistema di pre-condizionamento termico che permette di passare dal 10% all’80% di carica in soli 30 minuti presso le colonnine fast charge.

Lexus garantisce una durabilità eccezionale delle batterie con una copertura di 5 anni o 100.000 km estendibile fino a 10 anni o un milione di chilometri, numeri che testimoniano la fiducia del marchio nella propria tecnologia e che tranquillizzano i clienti più esigenti.

I consumi dichiarati oscillano tra i 14,7 e i 18,1 kWh per 100 chilometri, un risultato ottenuto grazie all’ottimizzazione aerodinamica e al sofisticato sistema di gestione energetica.

Tecnologia Direct4 e One Motion Grip: quando l’innovazione ridefinisce l’esperienza di guida

Il sistema DIRECT4 rappresenta l’interpretazione Lexus della trazione integrale elettrica, capace di variare istantaneamente la ripartizione della coppia tra i due assi con configurazioni che spaziano dal 100:0 al 20:80 tra anteriore e posteriore.

La tecnologia analizza in tempo reale parametri come angolo di sterzo, accelerazione e forze G adattando la distribuzione della potenza in millisecondi per garantire sempre la massima aderenza e il comportamento dinamico ottimale in ogni condizione.

Il rivoluzionario volante One Motion Grip con tecnologia steer-by-wire elimina completamente il collegamento meccanico tradizionale, richiedendo una rotazione di soli 150-200 gradi per la sterzata completa e rendendo superfluo l’incrocio delle mani anche nelle manovre più strette.

Questo sistema, disponibile come optional dal 2025 con un sovrapprezzo tra i 2.300 per la versione Luxury e di serie per l’allestimento F-Sport, integra sistemi di sicurezza ridondanti con motorino di backup e batteria dedicata, garantendo affidabilità assoluta anche in caso di avaria del sistema principale.

La gamma SUV Full Electric Lexus 2026 rappresenta un salto evolutivo significativo per il marchio giapponese, che finalmente può competere ad armi pari con Tesla, Mercedes e BMW nel segmento premium a emissioni ridotte.

L’introduzione della RZ 550e F Sport con prestazioni da supercar, le batterie potenziate e tecnologie rivoluzionarie come il One Motion Grip dimostrano che Lexus non si accontenta di seguire il mercato, ma punta a ridefinirne gli standard. Con prezzi che partono dai 59.900 euro per arrivare agli 75.900 delle versioni top di gamma, i SUV elettrici Lexus si posizionano in linea con la concorrenza premium, offrendo però quel mix di affidabilità, innovazione e artigianalità Takumi che da sempre contraddistingue Lexus.