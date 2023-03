Pagani: il Sindaco denuncia due poliziotti per diffamazione

di Adelaide Senatore

Il sindaco del Comune di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, denuncia per diffamazione due polizziotti che dopo la partita Sorrento Calcio – Paganese Calcio avrebbero diffamato attraverso delle dichiarazioni pubblicate sui social i tifosi della provincia di Salerno.

La nota del Sindaco

Ho appena dato mandato all’avvocato Carlo De Martino di sporgere formale denuncia per

diffamazione aggravata nei confronti dei due poliziotti del Commissariato di Sorrento che

con un post pubblico hanno diffamato i tifosi dell’intera provincia di Salerno, a cui nella

partita di ieri (Sorrento Calcio – Paganese Calcio) era stata vietata la trasferta,

“Ma vuoi vedere che forse senza i delinquenti anche lo stadio è bello?” la dichiarazione

pubblicata su un profilo del social network Facebook da uno dei due. Anche questa è una forma di violenza, la tanto acclarata violenza che qualcuno vorrebbe appiccicare addosso ingiustamente a tutta la categoria di tifosi, che segue con passione la propria squadra. Non permetterò a nessuno, di qualunque grado e ruolo, di diffamare la nostra Città in nessun modo. Sono sicuro che anche le forze dell’ordine non lo permetteranno.