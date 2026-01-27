27 Gennaio 2026 - 11:25

Arbostella, campetto scolastico chiuso da tre anni: appello al Comune

Area sportiva inutilizzabile nel plesso Montalcini: degrado e mancate risposte penalizzano gli alunni

Da oltre tre anni il campo scuola di baseball intitolato a Maurizio Calenda, situato nel plesso di Arbostella dell’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di Salerno, risulta completamente inutilizzabile. L’area sportiva, un tempo destinata alle attività motorie degli alunni, versa oggi in condizioni di evidente degrado.

L’impianto è chiuso e interdetto all’accesso degli studenti, con un lucchetto installato ormai da tempo. Il manto erboso appare trascurato, le reti di protezione sono danneggiate e all’interno sono presenti strutture e materiali mai rimossi, che rendono lo spazio impraticabile e potenzialmente pericoloso.

Una situazione che penalizza in modo diretto la comunità scolastica. La dirigenza dell’istituto ha più volte segnalato l’impossibilità di utilizzare il campetto, evidenziando l’assenza delle condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento delle attività all’aperto.

A destare ulteriore preoccupazione è il mancato riscontro da parte degli uffici comunali: una richiesta formale avanzata nei mesi scorsi per il ripristino o l’utilizzo dell’area non ha finora ricevuto risposte ufficiali.

Il mancato intervento priva circa 300 alunni della scuola dell’infanzia e primaria, impegnati in un tempo scuola prolungato, della possibilità di svolgere attività sportive e ricreative all’aperto.