Arbostella, campetto scolastico chiuso da tre anni: appello al Comune

L’impianto è chiuso e interdetto all’accesso degli studenti, con un lucchetto installato ormai da tempo. Il manto erboso appare trascurato, le reti di protezione sono danneggiate e all’interno sono presenti strutture e materiali mai rimossi, che rendono lo spazio impraticabile e potenzialmente pericoloso.

Una situazione che penalizza in modo diretto la comunità scolastica. La dirigenza dell’istituto ha più volte segnalato l’impossibilità di utilizzare il campetto, evidenziando l’assenza delle condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento delle attività all’aperto.

A destare ulteriore preoccupazione è il mancato riscontro da parte degli uffici comunali: una richiesta formale avanzata nei mesi scorsi per il ripristino o l’utilizzo dell’area non ha finora ricevuto risposte ufficiali.

Il mancato intervento priva circa 300 alunni della scuola dell’infanzia e primaria, impegnati in un tempo scuola prolungato, della possibilità di svolgere attività sportive e ricreative all’aperto.