Salerno, finanziato un nuovo spazio sportivo attrezzato in via Vinciprova

di Marisa Fava

Un nuovo spazio dedicato allo sport e alla socialità è pronto a prendere forma a Salerno. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’area del campetto situato in Via Vinciprova, un intervento atteso da tempo nel tessuto urbano cittadino.

Dopo la conclusione dell’istruttoria avviata nei mesi scorsi, uno dei progetti candidati ha ottenuto il finanziamento necessario: le risorse, pari a 320mila euro, saranno destinate alla realizzazione di un playground moderno e attrezzato, pensato per favorire l’attività sportiva all’aperto e l’aggregazione.

Con l’ok al progetto preliminare, l’intervento può ora entrare nella fase operativa. L’obiettivo è restituire alla città uno spazio rinnovato e funzionale, capace di rispondere alle esigenze di giovani, famiglie e appassionati di sport, contribuendo al miglioramento della qualità urbana e della vivibilità del quartiere.