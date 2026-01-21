Spari contro un’auto nel salernitano: otto colpi nella notte, indagini in corso

di Marisa Fava

Notte di tensione nel salernitano, dove un’auto è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco in un episodio ancora avvolto da numerosi interrogativi.

All’arrivo delle forze dell’ordine sono stati rinvenuti otto bossoli compatibili con una pistola di calibro 9. I colpi sarebbero stati esplosi da un veicolo in movimento e hanno centrato un’auto parcheggiata lungo la strada, danneggiandola in più punti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’episodio potrebbe essere preceduto da movimenti sospetti notati nelle vicinanze di un’abitazione. Una versione che, tuttavia, presenta elementi ritenuti poco chiari e su cui sono in corso approfondimenti.

A rendere l’accaduto ancora più complesso è il fatto che, dopo l’agguato, non sarebbe stata richiesta assistenza immediata. L’allarme è infatti scattato solo in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti, allarmati dagli spari uditi nel cuore della notte.

Le indagini, coordinate dai carabinieri competenti sul territorio di Angri, proseguono con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.