Pronto soccorso del Ruggi, personale insufficiente: coperti solo quattro posti su dieci

di Marisa Fava

Procede a rilento il piano di potenziamento dei Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno e delle strutture sanitarie collegate sul territorio. La selezione avviata nei mesi scorsi per il reclutamento di nuovi medici dell’emergenza-urgenza non ha infatti prodotto i risultati attesi.

A fronte di dieci posti messi a bando con contratto a tempo indeterminato, solo quattro incarichi sono stati coperti. Sei posizioni restano vacanti, alimentando una situazione di carenza di personale che continua a gravare sui reparti di emergenza del presidio di via San Leonardo, oltre che quelli di Cava de’ Tirreni, Ravello e Mercato San Severino.



Il quadro appare ulteriormente complesso alla luce dell’assegnazione di alcuni incarichi a medici in formazione specialistica, chiamati a operare in un contesto lavorativo caratterizzato da elevata intensità e criticità assistenziale.

La difficoltà nel completare l’organico rischia di ripercuotersi sulla gestione quotidiana delle emergenze, in un sistema già sottoposto a forti pressioni. Al momento, non emergono soluzioni immediate in grado di colmare le scoperture, mentre il tema della carenza di personale sanitario resta centrale nel dibattito sulla tenuta dei servizi di pronto intervento.