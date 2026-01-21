Sparatoria davanti a un bar nel salernitano: arrestato un 21enne per tentato omicidio

di Marisa Fava

È finito in carcere un giovane di 21 anni ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta nei primi giorni di gennaio davanti a un bar di Scafati. L’arresto è scattato al termine di un’attività investigativa che ha consentito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’episodio sarebbe maturato al termine di una lite scoppiata per motivi ritenuti di scarsa rilevanza. Il diverbio sarebbe poi degenerato fino all’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco in strada, in un’area frequentata, generando momenti di forte panico tra i presenti.

Uno dei colpi ha raggiunto un giovane che si trovava nelle vicinanze. La vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Nocera Inferiore, dove è stata sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni, inizialmente gravi, sarebbero successivamente migliorate.

L’indagato è stato trasferito presso il carcere di Salerno e dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. L’arma utilizzata è ancora oggetto di accertamenti.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità di altre persone coinvolte e per definire con precisione il contesto e le cause che hanno portato all’escalation di violenza.