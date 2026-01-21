Rubinetteria rubata scoperta in una roulotte: due denunce nel quartiere Mariconda

di Marisa Fava

Due persone sono state denunciate per ricettazione nel corso di un controllo effettuato dalla Polizia nel quartiere Mariconda. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione relativa alla presenza sospetta di alcuni soggetti all’interno di una roulotte parcheggiata nella zona.

Gli agenti intervenuti hanno proceduto all’identificazione delle persone presenti e a una verifica del mezzo. All’interno della roulotte è stato rinvenuto materiale di rubinetteria, risultato successivamente rubato dal portabagagli di un’autovettura parcheggiata nello stesso quartiere durante la notte precedente.

La merce recuperata è stata restituita alla legittima proprietaria. Nel corso degli accertamenti è emerso inoltre che la roulotte era priva di targa e presentava il numero di telaio alterato e non leggibile, elemento che ha fatto ipotizzare una provenienza illecita del veicolo.

Il mezzo è stato quindi sottoposto a sequestro e affidato a un deposito convenzionato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le due persone coinvolte sono state denunciate per la ricettazione del materiale e del veicolo.

La Polizia ha infine avviato ulteriori accertamenti in relazione ai recenti episodi di furti e danneggiamenti su auto segnalati nella zona di Mariconda, al fine di verificare eventuali collegamenti.