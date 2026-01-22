Arresti a Salerno per furto aggravato: recuperata merce da un negozio

di Marisa Fava

Due persone sono finite in manette a Salerno con l’accusa di furto aggravato in concorso. L’operazione è stata eseguita nella giornata di lunedì 20 gennaio da personale della Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati avrebbero sottratto capi di abbigliamento da un’attività commerciale cittadina. Il valore della merce sarebbe stato quantificato in circa 100 euro.

Gli articoli, sempre stando alle informazioni fornite, sono stati recuperati e riconsegnati al legittimo proprietario.

La vicenda è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.