Meteo, finisce il ciclone ma arriva nuovo maltempo

di Pasquale Corvino

ITALIA – L’intensa fase di maltempo che ha interessato il Sud del Paese nelle ultime ore sta gradualmente perdendo forza, ma l’Italia non potrà ancora tirare un sospiro di sollievo. Secondo le ultime analisi meteo, una nuova serie di perturbazioni è pronta a interessare gran parte della Penisola nei prossimi giorni.

Le condizioni più critiche hanno riguardato in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria, colpite da piogge eccezionali, venti tempestosi e mareggiate di forte intensità. In alcune aree montuose e pedemontane gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto valori straordinari, con conseguenze significative sul territorio.

Piogge intense, vento e mare agitato

L’ondata di maltempo non si è caratterizzata solo per le precipitazioni abbondanti, ma anche per raffiche di vento molto forti e uno stato del mare particolarmente agitato. In diverse zone costiere si sono registrate mareggiate violente, con onde di diversi metri e danni a infrastrutture e strutture esposte.

Nel weekend nuovo peggioramento al Centro-Nord

Dopo una breve fase di attenuazione, già tra giovedì sera e venerdì è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le prime regioni a essere coinvolte saranno la Sardegna e il versante tirrenico, ma il maltempo si estenderà rapidamente al Nord e alle regioni centrali.

Oltre alle piogge, tornerà la neve, con possibilità di nevicate fino a quote collinari e localmente anche in pianura, soprattutto al Nord-Ovest. Ulteriori apporti nevosi sono previsti su Alpi e Prealpi, con interessamento anche dell’Appennino settentrionale e centrale.

Vento in temporanea attenuazione

La ventilazione tenderà a diminuire tra metà settimana e l’inizio del weekend, ma si tratterà solo di una tregua momentanea. Tra sabato e domenica, infatti, è prevista una nuova intensificazione dei venti, inizialmente dai quadranti meridionali e successivamente con correnti più fredde nord-occidentali, soprattutto sulle Isole Maggiori.

La tendenza: altre perturbazioni la prossima settimana

Lo scenario meteorologico resta instabile anche sul medio termine. L’ingresso di nuove perturbazioni atlantiche potrebbe mantenere condizioni di maltempo diffuso, con fenomeni più frequenti al Nord e lungo i versanti tirrenici. In questo contesto, sono attese nuove e abbondanti nevicate sulle Alpi.

