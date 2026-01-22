Luci d’Artista, bilancio positivo: presenze in crescita ma servono servizi e programmazione

di Marisa Fava

Segnali incoraggianti per la ventesima edizione di Luci d’Artista. Anche se il bilancio complessivo verrà definito solo a evento concluso (con termine fissato al 1° febbraio), operatori turistici e associazioni di categoria parlano già di risultati positivi, soprattutto in termini di presenze e occupazione delle strutture ricettive.

Secondo quanto riferito dai rappresentanti del comparto alberghiero e commerciale, l’afflusso di visitatori sarebbe rimasto sostenuto non solo nel periodo delle festività, ma anche nelle settimane successive, quando la città risulta meno congestionata e più vivibile per chi vuole godersi le installazioni con maggiore tranquillità.

Turismo: cambiano le modalità di arrivo

Tra gli elementi emersi, si evidenzia un cambiamento nelle modalità di accesso: rispetto al passato, in questa edizione avrebbe pesato maggiormente il turismo organizzato (con arrivi in pullman) e quello individuale legato ai collegamenti ferroviari, in particolare all’alta velocità.

Le criticità: parcheggi e gestione dei flussi

Accanto ai dati favorevoli, non sono mancate le difficoltà, soprattutto in alcune giornate di massima affluenza. Le problematiche più citate riguardano parcheggi, viabilità e un generale senso di caos urbano nei momenti “da bollino rosso”.

La richiesta: programmazione e “salto di qualità”

Per gli operatori, la prossima edizione dovrà puntare su una strategia più solida: maggiore coordinamento, servizi adeguati, gestione più ordinata dei flussi e una pianificazione che favorisca soggiorni più lunghi. Centrale anche l’obiettivo di distribuire le ricadute turistiche su un’area più ampia, coinvolgendo maggiormente il territorio provinciale.

In questa prospettiva, viene indicata come prioritaria l’apertura di un tavolo di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e gestori dei collegamenti, con l’obiettivo di definire in anticipo un piano di trasporti e tratte utili a rafforzare l’evento già a partire dai mesi autunnali.