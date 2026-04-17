Salerno Corre 2026, domenica torna la 10 km con partenza e arrivo in Piazza della Libertà

di Marisa Fava

Cresce l’attesa per l’undicesima edizione di “Salerno Corre”, la gara competitiva nazionale di 10 chilometri organizzata dalla ASD Atletica Salerno, guidata dal presidente Ruggero Gatto. L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile 2026, a partire dalle ore 8.30, con partenza e arrivo in Piazza della Libertà.

La manifestazione, diventata negli anni uno degli eventi sportivi più attesi in città, continua ad attirare atleti, appassionati, fitwalkers e accompagnatori, regalando a tutti la suggestione di un percorso che attraversa il lungomare salernitano.

I numeri della manifestazione

Saranno 96 le società sportive presenti, provenienti da diverse regioni italiane tra cui Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Campania. Gli iscritti complessivi sono 1200, di cui 947 uomini e 253 donne.

Tra i partecipanti spiccano anche alcuni dati curiosi: l’atleta più anziano in gara è Gerardo Tarantino degli Amatori Podismo Benevento, nella categoria SM80, mentre tra le donne la più senior è Chiara Farano degli Amici del Cammino di Barletta, categoria SF75. La più giovane iscritta è invece la quindicenne Mariarca Cecere della Caivano Runners.

Ruggero Gatto: “Salerno protagonista della corsa”

“Il 19 aprile 2026 Salerno sarà di nuovo protagonista della corsa. Nel cuore della città, in Piazza della Libertà, prenderà il via l’undicesima edizione della Salerno Corre, gara nazionale FIDAL di livello Bronze sulla distanza ufficiale di 10 km”, ha dichiarato il presidente della ASD Atletica Salerno, Ruggero Gatto.

Secondo Gatto, l’evento rappresenta ormai un appuntamento capace di coinvolgere non solo gli atleti ma anche famiglie, turisti e operatori economici, trasformando il fine settimana in una festa diffusa tra sport, socialità e valorizzazione del territorio. Le presenze attese complessive sono circa 10mila persone.

Sabato apre il Villaggio Eventi

L’attesa entrerà nel vivo già sabato 18 aprile alle ore 16.30, quando in Piazza della Libertà sarà inaugurato il Villaggio Eventi. Sarà il punto di riferimento per il ritiro dei pettorali, ma anche uno spazio di incontro e condivisione dove gli atleti potranno vivere i momenti che precedono la partenza.

Anno dopo anno, la Salerno Corre cresce insieme alla sua città grazie al sostegno della Regione Campania, del Comune di Salerno, del CONI, della FIDAL, della Croce Rossa Italiana e dei partner che supportano la manifestazione.

Medaglia ispirata al Giardino della Minerva

A tutti coloro che completeranno la gara sarà consegnata una medaglia commemorativa, realizzata dall’ingegnere Giuseppe Sarno e ispirata al Giardino della Minerva, simbolo della tradizione medico-scientifica salernitana.

Sport e inclusione, le riprese del sequel di “Vamos”

Nel corso della manifestazione saranno girate anche alcune delle scene principali del sequel del docufilm “Vamos. Storia vera di un sogno”, prodotto da Giuseppe Rinaldi e diretto da Daniela Riccardi.

Il progetto cinematografico racconta la storia dei fratelli salernitani Dario e Franco Leo. Durante il lockdown, Dario aveva scelto di spingere il fratello Franco, tetraplegico dalla nascita, nella maratona di New York del novembre 2022. Dopo la scomparsa di Franco, il sogno è diventato un messaggio collettivo di inclusione e speranza.

Proprio Dario Leo prenderà parte alla gara di domenica, spingendo in carrozzina uno dei partecipanti e rinnovando così il valore simbolico e umano della corsa.

Per il produttore Giuseppe Rinaldi, il docufilm nasce dall’esigenza di raccontare una storia capace di lasciare un segno e offrire un messaggio positivo. La regista Daniela Riccardi ha invece sottolineato come il viaggio di Dario Leo si apra ora a una nuova fase, in cui il sogno individuale si trasforma in un’esperienza condivisa, destinata a proseguire oltre il film.