Salerno, giovedì 16 ottobre la conferenza stampa di presentazione della 30ª edizione della StraSalerno

di Redazione ZON

Si terrà giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 10:30, nella sala del Gonfalone, presso il Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della 30ª edizione della StraSalerno, storica manifestazione sportiva che da tre decenni anima la città con una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e del benessere.

A illustrare i dettagli dell’edizione 2025 saranno il Sindaco e Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli, l’Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto, il Consigliere Federale FIDAL Carlo Cantales, la Presidente dell’ASD Vis Nova Anna Pergola, la dottoressa Rosa Zampetti in rappresentanza dell’ASL Salerno, e il Presidente regionale FIDAL Bruno Fabozzi. Saranno inoltre presenti i Consiglieri comunali Rino Avella e Fabio Polverino.

L’evento di quest’anno rappresenta un traguardo particolarmente significativo: trent’anni di corsa, impegno e partecipazione che hanno trasformato la StraSalerno in un appuntamento atteso non solo dagli sportivi ma da tutta la comunità cittadina.

La 30ª edizione si articolerà in quattro diverse gare, pensate per coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo:

una gara agonistica nazionale FIDAL, valida come Campionato Regionale Campano

una gara agonistica regionale

una ludico-motoria aperta a tutti, ideale per chi vuole partecipare in modo libero e non competitivo

una family ludico-motoria, pensata per famiglie, bambini e gruppi che vogliono condividere insieme l’esperienza

Durante la conferenza stampa verranno presentati i percorsi, le modalità di partecipazione, i servizi per gli atleti e le iniziative collaterali che accompagneranno la manifestazione.