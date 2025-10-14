Battipaglia, ErasmusDays 2025 all’Istituto Comprensivo “A. Gatto”

di Redazione ZON

Ha avuto un grande successo l’evento di apertura della settimana dedicata agli #ErasmusDays 2025 presso l’Istituto Comprensivo “A. Gatto” di Battipaglia.

Un incontro ricco di emozioni, testimonianze e condivisioni che ha messo al centro i valori dell’Unione Europea come esperienza da vivere e condividere anche grazie al programma Erasmus+.

Alla manifestazione hanno preso parte la Dirigente Scolastica, dott.ssa Ada Serafini, l’assessore alle politiche scolastiche del comune di Battipaglia, dott. Antonio Fiorillo, il team per l’Internazionalizzazione e i ragazzi delle classi I della scuola secondaria di I grado.

Momento speciale dell’iniziativa è stata l’inaugurazione dell’opera d’arte “Un ponte per l’Europa”, realizzata dal prof. Antonio Di Muro, ispirata proprio ai valori dell’UE e al programma Erasmus+.

A rendere la giornata ancora più magica è stata la partecipazione dell’orchestra dell’ IC “A.Gatto” che ha regalato al pubblico un’esibizione magistrale con l’Inno ufficiale dell’Europa, ovvero l’Inno alla gioia di Beethoven e altri brani.

Per il 9° anno consecutivo, gli #ErasmusDays rappresentano l’appuntamento per tutta la community Erasmus per celebrare i valori fondanti dell’UE, quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani, e per mettere in luce il contributo del programma Erasmus+ nella crescita della cittadinanza europea e per la costruzione dell’Area Europea dell’Educazione.