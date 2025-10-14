Salerno, Teatro Arbostella: II edizione di Favole in Bottega

di Redazione ZON

Domenica mattina iniziano gli spettacoli per bambini

Tornano gli appuntamenti della domenica mattina al Teatro Arbostella Gino Esposito. Dopo il successo della passata stagione riecco le Favole in Bottega seconda edizione. Quattro spettacoli dedicati ai più piccoli e non solo, messi in scena dalla Bottega di Will di Teresa Di Florio, che all’Arbostella cura anche laboratori teatrali per bambini e giovanissimi. Si parte domenica 19 ottobre alle ore 11.00 con la “L’Elisir di Halloween” dove tema principale è la prossima festa celtica tanto amata dai più piccoli. Lo spettacolo sarà un mix perfetto di mistero, risate e fantasia — perché quando la paura incontra la scena, nasce la meraviglia.

Ma le Favole in Bottega al Teatro Arbostella non finiscono qui. Domenica 21 dicembre ecco “Un Natale da Favola” spettacolo divertente e musicale che ci introdurrà al Natale. Domenica 1 febbraio 2026 si aspetterà il Carnevale con “S.O.S Fantasia” con maschere e scherzi.

La mini rassegna terminerà domenica 1 marzo con “La fabbrica di merendine” spettacolo simpatico che avrà anche una funzione didattica sulla corretta alimentazione dei più piccoli.

Gli spettacoli, come detto, ci saranno la domenica mattina alle ore 11.00. Possibilità di abbonarsi ai quattro spettacoli al costo di 25 euro. Prezzo singolo biglietto 8 euro (sia per adulti che bambini)

Ingresso gratuito per gli anziani e i loro nipotini iscritti ai segretariati sociali di zona del Comune di Salerno con il progetto Terza età attiva (nonni e nipoti a teatro).

Prenotazione obbligatoria.