Guida Sicura, a Salerno tornano i corsi di formazione sulla sicurezza stradale

L’iniziativa rientra nel quadro di un protocollo d’intesa in materia di educazione stradale ed è rivolta ai lavoratori che utilizzano quotidianamente mezzi aziendali per lo svolgimento delle proprie mansioni. Anche nel 2026 il programma prevede una serie di appuntamenti formativi curati da funzionari e operatori della Polizia Stradale di Salerno.

Il primo incontro dell’anno si è svolto lo scorso 30 gennaio presso la sede di via Paradiso (Pastena). Durante la giornata formativa, circa 35 dipendenti di Poste Italiane hanno preso parte a lezioni teoriche e momenti di confronto dedicati ai principali fattori di rischio legati alla circolazione stradale.

Al centro delle attività, l’analisi delle situazioni più comuni che possono generare pericolo sulla strada e le regole di comportamento utili a tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti, con particolare attenzione alla guida prudente e al rispetto delle norme.

Attraverso “Guida Sicura”, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nelle attività di educazione alla legalità e di promozione della cultura del rispetto delle regole, strumenti considerati fondamentali per ridurre i comportamenti imprudenti e contribuire concretamente alla prevenzione degli incidenti stradali.