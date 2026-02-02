2 Febbraio 2026 - 10:28

Guida Sicura, a Salerno tornano i corsi di formazione sulla sicurezza stradale

Polizia di Stato e Poste Italiane insieme per promuovere una guida più responsabile tra i lavoratori

Formazione e prevenzione tornano al centro delle politiche per la sicurezza stradale grazie a un nuovo ciclo di incontri dedicati alla guida responsabile. In città riparte infatti il progetto “Guida Sicura”, che vede la collaborazione tra Polizia di Stato e Poste Italiane.

L’iniziativa rientra nel quadro di un protocollo d’intesa in materia di educazione stradale ed è rivolta ai lavoratori che utilizzano quotidianamente mezzi aziendali per lo svolgimento delle proprie mansioni. Anche nel 2026 il programma prevede una serie di appuntamenti formativi curati da funzionari e operatori della Polizia Stradale di Salerno.

Il primo incontro dell’anno si è svolto lo scorso 30 gennaio presso la sede di via Paradiso (Pastena). Durante la giornata formativa, circa 35 dipendenti di Poste Italiane hanno preso parte a lezioni teoriche e momenti di confronto dedicati ai principali fattori di rischio legati alla circolazione stradale.

Al centro delle attività, l’analisi delle situazioni più comuni che possono generare pericolo sulla strada e le regole di comportamento utili a tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti, con particolare attenzione alla guida prudente e al rispetto delle norme.

Attraverso “Guida Sicura”, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nelle attività di educazione alla legalità e di promozione della cultura del rispetto delle regole, strumenti considerati fondamentali per ridurre i comportamenti imprudenti e contribuire concretamente alla prevenzione degli incidenti stradali.